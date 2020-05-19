19.05.2020 - 15:06 |
Son dakika | Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması
Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, dün mide ameliyatı olan Başkan Mustafa Cengiz'in bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı belirtildi.
İşte resmi siteden yapılan açıklama
Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, geçirmiş olduğu başarılı mide ameliyatının sonrasında bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştır.
Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü