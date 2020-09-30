Son dakika | Galatasaray'ın Rangers maçı kadrosu belli oldu!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızı takım saat 11.00'de Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla İskoçya'nın Glasgow kentine gidecek. Galatasaray, karşılaşma öncesinde son antrenmanını TSİ 20.30'da müsabakaya ev sahipliği yapacak Ibrox Stadı'nda gerçekleştirecek. İdman öncesinde teknik direktör Fatih Terim ile bir futbolcu, TSİ 20.00'de statta yer alan medya merkezinde on-line bir platform üzerinden düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Öte yandan Galatasaray'da UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Jesse Sekidika, bu maç öncesinde listeye dahil edildi. Sarı-kırmızılı takımın Rangers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Peter Etebo, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.

Galatasaray, İskoçya'ya gitti

Takım otobüsüyle İstanbul Havalimanı'na gelen Galatasaray kafilesi, VİP bölümünden pasaport kontrolüne geçti. Teknik Direktör Fatih Terim ve takım oyuncularından oluşan kafile, daha sonra özel bir uçakla İskoçya'ya hareket etti.

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