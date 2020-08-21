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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Zach Hankins ayrılığı açıkladı!
21.08.2020 - 17:58 |

Son dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Zach Hankins ayrılığı açıkladı!

Galatasaray Doğa Sigorta'nın 4 Ağustos'ta transferini açıkladığı Zach Hankins, "öngörülemeyen nedenler dolayısıyla" sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiğini açıkladı. Daha sonrasında sarı-kırmızılı kulüp de ayrılığı duyurdu.

Son dakika | Galatasaray'ın yeni transferi Zach Hankins ayrılığı açıkladı!
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Sarı kırmızılı takıma yeni transfer Hankins'ten şok bir haber geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Zach Hankins, "Öngörülemeyen sebeplerden dolayı, İstanbul'da yaşamaya daha başlayamadan Galatasaray ile yolları ayırdığımı üzülerek açıklıyorum. Kulübe iş birliği, bana olan ilgileri ve taraftarların inanılmaz destekleri için minnettarım. Ailem, takım ve ben gelecekte beni bekleyen her şey için heyecanlı ve hazırız" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Galatasarayın yeni transferi Zach Hankins ayrılığı açıkladı

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Zach Hankins ile kulübümüzün yolları, oyuncunun yaşadığı ve sezon öncesi hazırlık dönemimizi etkileyecek sağlık problemleri sebebiyle karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılmıştır. Zach Hankins'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kariyerinin geri kalanı için başarılar dileriz." denildi.

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