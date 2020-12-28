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28.12.2020 - 14:21 |

Son dakika | Gaziantep FK'dan Mirallas'a yeni teklif!

Başta teknik direktör Marius Sumudica olmak üzere bir çok oyuncusuyla yeni mukavele yapmayı amaçlayan kırmızı siyahlılarda ilk teklif yıldız oyuncu Kevin Mirallas'a yapıldı.

Son dakika | Gaziantep FK'dan Mirallas'a yeni teklif!
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Gaziantep Futbol Kulübü devre arası yaklaşırken sezon sonunda sözleşmesi sona erecek oyuncularıyla bir bir masaya oturmaya hazırlanıyor.

Başta teknik direktör Marius Sumudica olmak üzere bir çok oyuncusuyla yeni mukavele yapmayı amaçlayan kırmızı siyahlılarda ilk teklif yıldız oyuncu Kevin Mirallas'a yapıldı.

Gaziantep Futbol Kulübü'nün sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Kevin Mirallas'tan güzel katkılar almasının ardından oyuncuyu takımda tutma kararı alan kırmızı siyahlı yönetimin Kevin Mirallas ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Mirallas'a sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesinde dolayı uzatma teklif eden Gaziantep FK'ya Mirallas'ın cevabının ise "Burada mutluyum. Her şey çok güzel. Tabii ki uzatmak isterim. Devre arası geldiğinde konuşuruz" dediği bildirildi.

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Son dakika | Gaziantep FKdan Mirallasa yeni teklif

 

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