06.11.2020 - 21:39 |
Son dakika - Gaziantep'ten anlamlı gol sevinci! Elif Perinçek'i unutmadılar...
Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk eden Gaziantep FK'da futbolcular attıkları ilk gol sonrası sevinçlerinde İzmir'i unutmadı. Futbolcular 65 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in simgeleşen parmak tutma pozunu verdi.
Gaziantep FK'li futbolcular, İzmir'deki depremden 65 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'i unutmadı..
Futbolcular atılan ilk gol sonrası, 65 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in simgeleşen parmak tutma pozunu verdi.