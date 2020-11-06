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06.11.2020 - 21:39 |

Son dakika - Gaziantep'ten anlamlı gol sevinci! Elif Perinçek'i unutmadılar...

Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk eden Gaziantep FK'da futbolcular attıkları ilk gol sonrası sevinçlerinde İzmir'i unutmadı. Futbolcular 65 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in simgeleşen parmak tutma pozunu verdi.

Son dakika - Gaziantep'ten anlamlı gol sevinci! Elif Perinçek'i unutmadılar...
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Gaziantep FK'li futbolcular, İzmir'deki depremden 65 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'i unutmadı..

Futbolcular atılan ilk gol sonrası, 65 saat sonra enkazdan kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in simgeleşen parmak tutma pozunu verdi.

Son dakika - Gaziantepten anlamlı gol sevinci Elif Perinçeki unutmadılar...

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