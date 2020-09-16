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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika | Genoa, Miha Zajc transferini resmen açıkladı
16.09.2020 - 18:44 |

Son dakika | Genoa, Miha Zajc transferini resmen açıkladı

Genoa, Fenerbahçe'den kiraladığı Miha Zajc ile 2024'e kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Son dakika | Genoa, Miha Zajc transferini resmen açıkladı
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İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Fenerbahçe'den Miha Zajc'ı "zorunlu satın alma" maddesiyle birlikte kiraladıklarını açıkladı.

İtalyan ekibinin yaptığı açıklamada, belirli şartlar karşılandığında satın alma maddesinin devreye gireceğini ve oyuncunun bonservisinin resmen alınacağı kaydedildi. Öte yandan Sloven oyuncuyla 2024'e kadar sözleşme imzalandığı bilgisi de paylaşıldı.

FENERBAHÇE SADECE KİRALAMAYI AÇIKLADI

Fenerbahçe daha önce yaptığı açıklamada Zajc'ı 1 yıllığına Genoa'ya kiraladıklarını ifade etmiş ve satın alma opsiyonuyla ilgili bir bilgilendirme yapmamıştı.

2019 yılının Ocak ayında Empoli'den Fenerbahçe'ye transfer olan Miha Zajc için sarı-lacivertliler 3.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

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