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20.01.2021 - 15:01 |

Son dakika | Göztepe'de Ünal Karaman dönemi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman’la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Son dakika | Göztepe'de Ünal Karaman dönemi
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Ünal Karaman Süper Lig'e geri döndü. Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman’la 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. 

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak. 

Teknik Direktörümüz Ünal Karaman'ın ekibinde Hayati Soydaş, Ümit İnal, Murat Ayhan Aydın, Ahmet Temur Atalay, Olcay Mülazımoğlu, Cihan Erdil ve Abdullah Kartoğlan yer alıyor.

Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

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