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11.02.2021 - 08:22 |

Son dakika haberi | Fenerbahçe'de İrfan Can'ın ilk maçı Göztepe

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci'nin ne zaman forma giyeceği merak edilirken yıldız ismin sahalara dönüş tarihi netleşti.

Son dakika haberi | Fenerbahçe'de İrfan Can'ın ilk maçı Göztepe
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Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci'nin ne zaman forma giyeceği merak edilirken flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY'IN ELİNDEN KAPTILAR
Fenerbahçe'nin kış transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'ın elinden kaparak kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci, sakatlığı sebebiyle henüz yeni takımında maça çıkamamıştı.

Takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren İrfan Can Kahveci'nin 13 Şubat'ta oynanacak olan Fatih Karagümrük maçında da forma giymesi beklenmiyor.

GÖZTEPE MAÇINDA KADRODA
25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Sarı-Lacivertli takımın Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazar günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçta ilk kez kadroda yer alması bekleniyor.

Göztepe maçı ile kadroya girmesi planlanan İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçe taraftarı da büyük başarıların altına imza atmasını bekliyor.

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Son dakika haberi | Fenerbahçede İrfan Canın ilk maçı Göztepe

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