Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Mert Hakan transferini resmen açıkladı!

Transferde atağa kalkan Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı renklerine kattı.

Sarı-lacivertli kulüp, başarılı futbolcunun transferini video eşliğinde açıkladı. Mert Hakan yaptığı açıklamada "Sevgi limit tanımaz. Biz Fenerbahçeyiz" şeklinde konuştu.

4 yıllık anlaşma

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan’a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz. Mert Hakan 12 numaralı formayı giyecek" ifadeleri kullanıldı.