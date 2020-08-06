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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Mert Hakan transferini resmen açıkladı!
06.08.2020 - 14:32 |

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Mert Hakan transferini resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp, başarılı futbolcunun transferini video eşliğinde açıkladı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Mert Hakan transferini resmen açıkladı!
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Transferde atağa kalkan Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı renklerine kattı.

Sarı-lacivertli kulüp, başarılı futbolcunun transferini video eşliğinde açıkladı. Mert Hakan yaptığı açıklamada "Sevgi limit tanımaz. Biz Fenerbahçeyiz" şeklinde konuştu.

4 yıllık anlaşma

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan’a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz. Mert Hakan 12 numaralı formayı giyecek" ifadeleri kullanıldı. 

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