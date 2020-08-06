06.08.2020 - 14:32 |
Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe, Mert Hakan transferini resmen açıkladı!
Fenerbahçe, Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı 4 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp, başarılı futbolcunun transferini video eşliğinde açıkladı.
Transferde atağa kalkan Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş'ı renklerine kattı.
Sarı-lacivertli kulüp, başarılı futbolcunun transferini video eşliğinde açıkladı. Mert Hakan yaptığı açıklamada "Sevgi limit tanımaz. Biz Fenerbahçeyiz" şeklinde konuştu.
4 yıllık anlaşma
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan’a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz. Mert Hakan 12 numaralı formayı giyecek" ifadeleri kullanıldı.