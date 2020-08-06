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06.08.2020 - 15:07 | | İHA

Son dakika haberler - Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye imza attı! Resmen açıklandı...

Beşiktaş'a veda eden Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye imza attı. Transfer resmen duyuruldu.

Son dakika haberler - Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye imza attı! Resmen açıklandı...
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Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül, siyah-beyazlı camiaya veda etti. Tecrübeli sağ bek,Fenerbahçe'ye imza atmak üzere kulüp binasına geldi...

Deneyimli oyuncu, Başkan Ali Koç ve yöneticilerle görüşmek için Ülker Stadı’na geldi. Stat etrafında yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Başkan Ali Koç’un ofisinin bulunduğu stat bölümünde yer alan otoparkın kepenklerinin kapatılması da dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe Kulübü’nün, Gökhan Gönül transferinde son pürüzleri de gidermesinin ardından resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından yayımladığı veda mesajında, şunları kaydetti:

'Beşiktaş’a adımımı atarken ‘Kötü oynayabilirim, pas hatası yapabilirim ama mücadele etmediğim tek bir gün bile göremeyecekler. Bunun sözünü veriyorum.’ demiştim.
Her zaman da verdiğim sözün ne anlama geldiğini bilerek hareket ettim. Son maçın son saniyesine kadar verdiğim sözü tuttuğuma inanıyorum.

Beşiktaş Kulübü’nde birlikte çalıştığım Başkanlarıma, hocalarıma, yöneticilerime, takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve Beşiktaş taraftarına her şey için teşekkür ediyorum.

Beşiktaş camiası; Bana ve aileme gösterdiğiniz özene teşekkür ederim. Taraftarlar hakkını helal etsin. Benden yana varsa hakkım sonuna kadar helaldir.

Saygılarımla,
Gökhan Gönül'

Savunmada görev yapan 35 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta forma giydiği 4 sezonda çıktığı 142 resmi maçta 9 kez ağları havalandırdı.

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