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18.07.2020 - 13:07 |

Son dakika haberler - Nikola Kalinic resmen Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı

Valencia, son 5 sezonu Fenerbahçe Beko'da geçiren Nikola Kalinic'le anlaştığını resmen açıkladı.

Son dakika haberler - Nikola Kalinic resmen Fenerbahçe Beko'dan ayrıldı
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THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya'nın Valencia Basketbol Takımı, 5 yıldır Fenerbahçe Beko forması giyen Sırp basketbolcu Nikola Kalinic'i kadrosuna kattı.

Valencia Kulübü, 28 yaşındaki Kalinic ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kariyerinin başında ülkesinin Vojvodina Novi Sad ve Radnicki takımlarında oynayan Kalinic, 2014'te Kızılyıldız'a transfer olarak THY Avrupa Ligi'nde ilk kez forma giymişti.

Burada gösterdiği performansla dikkati çekip 1 yıl sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Sırp basketbolcu, sarı-lacivertli ekiple 2017'de THY Avrupa Ligi'ni kazanmıştı.

Sırbistan Milli Takımı'nda da forma giyen Kalinic, FIBA 2014 Dünya Kupası ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda gümüş madalya elde etmişti.

Fenerbahçe'den de açıklama geldi

Sarı-lacivertli kulüp de Kalinic ayrılığını resmen açıkladı;

2015-16 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte Fenerbahçe Beko’nun başarılarında önemli katkısı bulunan oyuncumuz Nikola Kalinic ile yollarımız ayrılmıştır.

Çubuklu formayı terlettiği süre zarfında takımımızın savaşçı kimliğinin en önemli temsilcilerinden biri olan, mücadele azmi ve enerjisiyle ekibimizin takım karakterine önemli katkı sağlayan Nikola Kalinic, hem Fenerbahçe Beko’nun en değerli oyuncularından biri haline gelmiş hem de kendi pozisyonunda Avrupa’nın en önemli isimlerinden biri olarak anılmıştır.

Tarihi EuroLeague şampiyonluğumuz başta olmak üzere, yaşanan birçok başarıda payı olan Nikola Kalinic’in Fenerbahçe’ye katkıları unutulmayacaktır.

Değerli sporcumuz Nikola Kalinic’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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