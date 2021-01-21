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21.01.2021 - 08:17 |

Son dakika haberleri - Fenerbahçe, Simon Deli transferini bitirmek üzere

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Fildişili stoper Simon Deli için Belçika basınından flaş bir iddia geldi.

Son dakika haberleri - Fenerbahçe, Simon Deli transferini bitirmek üzere
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Fenerbahçe'nin stoper bölgesi için transfer etmek istediği Simon Deli'de gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu'nun hem Brugge hem de oyuncunun menajeri ile görüşmeleri devam ederken Belçika basını transferin bitmek üzere olduğunu duyurdu.

La Dernière Heure'nin haberinde 'Bruge'de Siebe Schrijvers, Emmanuel Dennis ve Simon Deli kış transfer döneminde kesin olarak ayrılacak. Ve Deli'nin Fenerbahçe'ye transferi bitmek üzere.' denildi.

Daha Brugge'ün Deli için istediği rakamın ise 4 milyon Euro olduğu fakat Fenerbahçe'nin en fazla 2.5 milyon euro çıktığı belirtilmişti.

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Son dakika haberleri - Fenerbahçe, Simon Deli transferini bitirmek üzere

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