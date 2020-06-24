Son dakika haberleri | Göksel Gümüşdağ hakkında suç duyurusu!

Futbol sonunda mahkemelik oldu. Duruma müdahil olan Trabzon Barosu; Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerinden Mehmet Baykan ve TFF görevlilerinden Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen ve Abdurrahman Arıcı ile Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı ve Disiplin Kurulu Başkanı Aytaç Yüksel hakkında, örgüt kurmak ve 6222 sayılı yasaya muhalefetten suç duyurusunda bulundu.

Göksel Gümüşdağ, Mehmet Baykan, Oğuz Sarvan, Ünsal Çimen ve Abdurrahman Arıcı’nın Başakşehir’i şampiyon yapmak için TFF içerisinde örtülü bir yapı kurduğu, Murat Balcı’nın Gümüşdağ’ın avukatı olduğu, Yüksel’in de Murat Balcı’nın ortağı olduğu dile getirildi.

Trabzon Barosu adına Genel Sekreter Duygu Keleş Aydın’ın imzasını taşıyan suç duyurusunda şu iddialar yer aldı:

2 puan gasp

07/03/2020 tarihinde Gaziantep’te oynanan Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor müsabakasında maç 1-1 devam ederken uzatma dakikalarında Trabzonspor’un attığı nizami gol yine müsabaka hakemi Halis Özkahya tarafından iptal edilmiş ve Trabzonspor’un 2 puanı gasp edilmiştir.

15/03/2020 tarihinde Trabzon’da oynanan Trabzonspor - Medipol Başakşehir müsabakası 1-1 devam ederken Medipol Başakşehir oyuncusu Skrtel’in yaptığı penaltı hareketinin müsabaka VAR hakemi Mete Kalkavan tarafından görmezlikten gelinmek suretiyle yine Trabzonspor’un 2 puanının gasp edildiği taraflı tarafsız tüm spor kamuoyu tarafından dile getirilmiştir.

08/02/2020 tarihinde Ankara’da oynanan Gençlerbirliği - Trabzonspor müsabakası esnasında Trabzonspor’un önemli oyuncularından olan Alexander Sörloth’a rakip takım oyuncusunun bilerek ve isteyerek arkadan 4-5 kere tekme atmasına sessiz kalınmış, akabinde de Sörloth’a direkt kırmızı kart gösterilerek Trabzonspor hem müsabakada 10 kişi bırakılmış hem de gelecek maçlar için en önemli oyuncusundan mahrum kalmıştır.

Göçek vurgusu

Son olarak 19/06/2020 tarihinde Ankara’da oynanan Ankaragücü - Medipol Başakşehir Futbol Kulübü müsabakasında, müsabaka 1-0 Ankaragücü’nün lehine devam ederken Ankaragücü’nün atmış olduğu yüzde yüzlük gol ofsayt gerekçesiyle müsabaka hakemi Hüseyin Göçek tarafından iptal edilmiştir.

Trabzonspor, Galatasaray ve Sivasspor’un şampiyonluk iddiası olan takımlar olduğu değerlendirildiğinde hakemler üzerinden yapılan operasyonlarla şampiyonlukta iddialı takımların şampiyonluk iddiası azaltılmaya çalışılarak şüphelilerin organize şekilde şampiyon yapmaya çalıştığı Medipol Başakşehir Futbol Kulübü lehine sonuçlar ürettikleri anlaşılmaktadır.

Yaklaşık 40 hakemin görev yaptığı Süper Lig’de, Hüseyin Göçek’in 27 haftasının geride kaldığı müsabakaların 9 haftasında Medipol Başakşehir maçlarında görevlendirilmesi ise tesadüf olamayacağı gibi TFF’nin hakem görevlendirmesi tarihinde bir ilk olduğunu da düşünüyoruz.

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