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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika - Hakan Çalhanoğlu'nun COVID-19 testi pozitif
17.01.2021 - 11:34 |

Son dakika - Hakan Çalhanoğlu'nun COVID-19 testi pozitif

İtalya Serie A devi Milan, A Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve yıldız oyuncusu Theo Hernandez'in COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Son dakika - Hakan Çalhanoğlu'nun COVID-19 testi pozitif
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular ve teknik ekibe uygulanan testin ardından Hakan ve Theo Hernandez'in Kovid-19'a yakalandığı tespit edildi.

İki futbolcunun da hastalık belirtisi göstermediği ve bir süre evlerinde tecrit altında kalacakları belirtildi.

Son dakika - Hakan Çalhanoğlunun COVID-19 testi pozitif

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