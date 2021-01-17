17.01.2021 - 11:34 |
Son dakika - Hakan Çalhanoğlu'nun COVID-19 testi pozitif
İtalya Serie A devi Milan, A Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve yıldız oyuncusu Theo Hernandez'in COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu'nun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, oyuncular ve teknik ekibe uygulanan testin ardından Hakan ve Theo Hernandez'in Kovid-19'a yakalandığı tespit edildi.
İki futbolcunun da hastalık belirtisi göstermediği ve bir süre evlerinde tecrit altında kalacakları belirtildi.