Son dakika | Halil Dervişoğlu'nun babası açıkladı: Galatasaray ile anlaştık

Milli futbolcu Halil Dervişoğlu, Alanyaspor'la anlaşma sağlanmıştı fakat kulübü FC Brentford bu transfere izin vermedi. Dervişoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasararay futbolcu ile el sıkıştı. Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu, Galatasaray - Denizlispor maçını Türk Telekom Stadyumu'nda takip etti. Baba Dervişoğlu, Galatasaray ile görüşmeye gitti ve transferde önemli bir adım atıldı.

Halil Dervişoğlu'nun kariyeri

21 yaşındaki futbolcu bu sezon FC Brentford'dan Twente'ye kiralandı ve Ocak ayında tekrardan İngiliz kulübüne geri döndü.

Halil Dervişoğlu bu sezon 3'ü ilk 11, 12 maçta görev alırken 1 de gol attı. Dervişoğlu, Türkiye U21 takımında 11 maç oynadı, 8 kere ağları havalandırdı. FIFA'nın 2020-2021 sezonu için belirlediği kurala göre Halil Dervişoğlu 3 farklı takımda forma giyebilecek.

Tatsız olay

Galatasaray'ın sezon başında Ümit Milli Takım ile Florya'da oynadığı karşılaşmada Marcao'nun Halil Dervişoğlu'na tokat attığı ve çıkan olay üzerine mücadelenin 70. dakikada tamamlandığı iddia edilmişti.

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