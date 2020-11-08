Son dakika | İstanbul Maratonu'nda zafer Cheruiyot Sang'ın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen ve bu yıl N Kolay'ın isim sponsorluğunda düzenlenen 42'nci İstanbul Maratonu sona erdi. Maratonu erkeklerde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, kadınlanda ise Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei kazandı. Düzenlenen maratonda Türkiye şampiyonları da beli oldu. Erkeklerde yarışı yedinci sırada bitiren milli sporcu Yavuz Ağralı, 2.19.23'lük derece elde ederek Türk sporcular arasında ilk sırada geldi. Kadınlarda ise Tubay Erdal, 2.41.11'lik derecesiyle birinci oldu.

Dünyada iki kıtayı kapsayan tek parkur unvanını taşıyan İstanbul Maratonu, bu yıl 42'nci kez gerçekleştirildi. Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de yer alan organizasyon paten ve sonrasında tekerlekli sandalye yarışları başladı. Saat 09.00'da ise elit atletlerin yer aldığı 42 Km'lik "Maraton" start aldı. İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Ertem, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Aktifbank Genel Müdürü Serdar Sümer'in vediği start ile başlayan maratonda bu sene 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu koronavirüs salgını önlemleri kapsamında düzenlenmedi. 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusunun yerine ise "Tek başına bizimle koş!" sloganıyla 5, 10 ve 15 kilometrelik sanal koşular gerçekleştirildi. 42 Km'lik maratonda start, kademeli olarak verildi. Koronavirüs salgını önlemlerinen alındığı organizasyonda sporcular, sosyal mesafe önlemlerine dikkat edilerek sıraya girdi. 1.5 metre mesafe kuralına uyan sporcular, dörderli sirayar halinde beşer saniye arayla yarışa başladı. Yenikapı'da start alan sporcular; Kumkapı, Çatladıkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Salı Pazarı, Dolmabahçe ve Beşiktaş'ı geçerek Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ulaştı. Avrupa'dan Asya'ya geçen olan atletler, Altunizade köprüsünden "U dönüşü" yaparak yeniden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden ikinci kez geçti. Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi'ne kadar gelen parkuru Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Karaköy, Galata Köprüsü güzergahını Unkapanı istikametine dönüş yapan sporcular, Cibali, Fener, Balat'a kadar takip ederek Balat'tan ters istikamette sahil yolunu kullanarak Fener, Unkapanı, Sirkeci, Kumkapı'yı geçerek Yenikapı'da finişi gördüler.

ERKEKLERDE BİRİNCİ BENARD CHERUIYOT SANG

42 Km'lik "Maraton"u erkeklerde Türkiye'de yaşayan Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang, 2.11.49'luk derecesiyle birinci sırada tamamlarken kişisel en iyi derecesine de imza attı. İkinci 2018'deki İstanbul Maratonu'nun kazananı Kenyalı Felix Kimutai, 2.12.00'lık derecesiyle elde ederken, üçüncü 2.12.23 derece elde eden Etiyopyalı Zewudu Hailu Bekele oldu.

KADINLARDA BİRİNCİ DIANA CHEMTAI KIPYOGEI

42 Km'lik "Maraton"u kadınlarda ise Kenyalı atlet Diana Chemtai Kipyogei 2. 22.06'lık derecesiyle birinciliği elde etti. İkinci 2.24.30'luk derecesiyle Etiyopyalı atlet Hiwot Gebrekidan, üçüncü 2.37.52'lik derecesiyle Etiyopyalı atlet Tigist Memuye oldu.

YAVUZ AĞRALI VE TUBAY ERDAL İLK SIRADA GELDİ

Düzenlenen maratonda Türkiye şampiyonları da beli oldu. Erkeklerde yarışı yedinci sırada bitiren milli sporcu Yavuz Ağralı, 2.19.23'lük derece elde ederek Türk sporcular arasında ilk sırada geldi. Kadınlarda ise Tubay Erdal, 2.41.11'lik derecesiyle birinci oldu.