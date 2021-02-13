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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika - Juventus'a Napoli'den zirve darbesi!
13.02.2021 - 23:19 |

Son dakika - Juventus'a Napoli'den zirve darbesi!

Serie A'nın 22. haftasında Napoli, konuk ettiği Juventus'u 1-0 yendi. Haftayı yenilgiyle kapayan Juventus, bu sezonki 3. mağlubiyetini Napoli karşısında yaşadı ve şampiyonluk yolunda yara aldı

Son dakika - Juventus'a Napoli'den zirve darbesi!
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İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 22. haftasında Napoli, konuk ettiği Juventus'u 1-0 yendi.

Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan müsabakada, zirveye oynayan iki takım kozlarını paylaştı. 

Konuk Juventus baskılı başlasa da Napoli oyunda daha sonra dengeyi yakaladı. 30. dakikada ceza sahası içinde Juventuslu stoper Giorgio Chiellini'nin Napolili Amir Rrhamani'ye yaptığı harekete maçın hakemi Daniele Doveri, VAR yardımıyla penaltı kararı verdi. 

Napoli’de Lorenzo Insigne, 31. dakikada penaltı atışını gole çevirerek, ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Bu gol, aynı zamanda Insigne'nin Napoli formasıyla attığı 100. gol oldu. 

İlk yarı, bu skorla sona erdi. 

Son dakika - Juventusa Napoliden zirve darbesi

Maçın ikinci yarısında Juventus, beraberlik golü için yüklense de aradığı golü bulamadı ve Napoli, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral, bu maçta görev almadı.

Juventus'u tek golle geçen Napoli, puanını 40'a yükselterek, puan tablosunda 4. basamağa çıktı ve rakibiyle puan farkını 2'ye düşürdü. 

Haftayı yenilgiyle kapayan Juventus, bu sezonki 3. mağlubiyetini Napoli karşısında yaşadı ve şampiyonluk yolunda yara aldı. Siyah-beyazlılar, 42 puanla 3. sırada, lider Milan'ın 7 puan gerisinde bulunuyor. 

Diğer yandan, Napoli'de koltuğu sallanan teknik direktör Gennaro Gattuso, kendi geleceği açısından da kritik bir galibiyet alırken, aynı zamanda, 20 Ocak'ta rakibi Juventus'a kaybettiği Süper Kupa’nın rövanşını ligde almış oldu. 

Bu arada, ligde bugün oynanan bir diğer maçta Torino ile Genoa, 0-0 berabere kaldı.

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