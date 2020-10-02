Son Dakika | Juventus'tan flaş Merih Demiral kararı! Transfer teklifi...

Serie A devi Juventus'un Fiorentina'dan Federico Chiesa'yı transfer etme macerasına Merih Demiral takasının da gündeme geldiği belirtildi.

Skysports'un haberine göre Federico Chiesa konusunda ısrarcı olan ancak Fiorentina'nın istediği bonservis bedelini ödemek istemeyen Juventus'un takas formulünü sunduğu kaydedildi. Fiorentina'ya Chiesa karşılığında Rugani ve De Sciglio'yu teklif eden Juventus'a ret cevabı verildiği belirtildi. Bu gelişmeler üzerine Fiorentina'nın Milli futbolcumuz Merih Demiral'ı istediği ancak siyah beyazlı kulübün de bu teklifi kabul etmediği kaydedildi.

Sakatlığının düzelmesinin ardından yeniden ilk 11'i zorlaması beklenen Merih Demiral'ı kaybetmek istemeyen Juventus'un sezon içerisinde kadroda kullanacağı ifade edildi.

Chiesa konusunda gözünü karartan Juventus'un Douglas Costa tercihini de Fiorentina'ya sunabileceği konuşuluyor.

Performansıyla İtalya Milli Takımı'nın da as oyuncuları arasında yer alan Chiesa, hücumun her bölgesinde oynayabiliyor. Geçen sezonu 37 maçta 11 gol 6 asistle bitiren Chiesa, bu sezon da 2 lig maçında 1 gol 1 asist yapmıştı.