Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son Dakika | Juventus'tan flaş Merih Demiral kararı! Transfer teklifi...
02.10.2020 - 09:17 |

Son Dakika | Juventus'tan flaş Merih Demiral kararı! Transfer teklifi...

Juventus'un Fiorentina'dan istediği Federico Chiesa için karşı teklifte bulunarak Merih'i isteyen Fiorentina ret yanıtı aldı.

Son Dakika | Juventus'tan flaş Merih Demiral kararı! Transfer teklifi...
ABONE OL

Serie A devi Juventus'un Fiorentina'dan Federico Chiesa'yı transfer etme macerasına Merih Demiral takasının da gündeme geldiği belirtildi.

Skysports'un haberine göre Federico Chiesa konusunda ısrarcı olan ancak Fiorentina'nın istediği bonservis bedelini ödemek istemeyen Juventus'un takas formulünü sunduğu kaydedildi. Fiorentina'ya Chiesa karşılığında Rugani ve De Sciglio'yu teklif eden Juventus'a ret cevabı verildiği belirtildi. Bu gelişmeler üzerine Fiorentina'nın Milli futbolcumuz Merih Demiral'ı istediği ancak siyah beyazlı kulübün de bu teklifi kabul etmediği kaydedildi.

Sakatlığının düzelmesinin ardından yeniden ilk 11'i zorlaması beklenen Merih Demiral'ı kaybetmek istemeyen Juventus'un sezon içerisinde kadroda kullanacağı ifade edildi.

Chiesa konusunda gözünü karartan Juventus'un Douglas Costa tercihini de Fiorentina'ya sunabileceği konuşuluyor.

Performansıyla İtalya Milli Takımı'nın da as oyuncuları arasında yer alan Chiesa, hücumun her bölgesinde oynayabiliyor. Geçen sezonu 37 maçta 11 gol 6 asistle bitiren Chiesa, bu sezon da 2 lig maçında 1 gol 1 asist yapmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rangers mağlubiyetinin ardından Galatasaray'da olay tepki! 'Kadro dışı...'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de kanat transferinde sürpriz isim! Ters köşe...

Son Dakika | Juventustan flaş Merih Demiral kararı Transfer teklifi...

    Transfer | Gaziantep FK, Nouha Dicko'yu kadrosuna kattı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son Dakika | Juventus'tan flaş Merih Demiral kararı! Transfer teklifi...
      Son Dakika | Juventus'tan flaş Merih Demiral kararı! Transfer teklifi...
    2. Son dakika | Rangers'tan olay paylaşım! Galatasaray...
      Son dakika | Rangers'tan olay paylaşım! Galatasaray...
    3. Son dakika | Galatasaray kaybetti, 6 milyon Euro gitti
      Son dakika | Galatasaray kaybetti, 6 milyon Euro gitti
    4. Kemer’de zorlu mücadele
      Kemer’de zorlu mücadele
    5. Papiss Cisse transferinde Erol Bulut etkisi!
      Papiss Cisse transferinde Erol Bulut etkisi!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Türkiye, UEFA Ülkeler Sıralaması’nda zor duruma düştü!

    Türkiye, UEFA Ülkeler Sıralaması’nda zor duruma düştü!

    Son dakika | Galatasaray'da Marcao ile yeni sözleşme

    Son dakika | Galatasaray'da Marcao ile yeni sözleşme

    Son dakika | Trabzon'da Gaziantep öncesi Pereira ve Ekuban sevinci!

    Son dakika | Trabzon'da Gaziantep öncesi Pereira ve Ekuban sevinci!

    Son dakika | Beşiktaş, Valentin Rosier’i 1 yıllığına kiraladı!

    Son dakika | Beşiktaş, Valentin Rosier’i 1 yıllığına kiraladı!

    Sıradaki Haber