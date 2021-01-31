Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKaragümrükspor Haberleri Son Dakika | Karagümrük'ten Fatih Kurucuk açıklaması
31.01.2021 - 20:34 |

Son Dakika | Karagümrük'ten Fatih Kurucuk açıklaması

Fatih Karagümrük Kulübü, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Fatih Kurucuk hakkında açıklama yaptı.

Son Dakika | Karagümrük'ten Fatih Kurucuk açıklaması
ABONE OL

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Kurucuk’un bonservisini hiçbir yere satmadık ve satmayacağız. Fatih’in sezon sonu bitecek olan sözleşmesini Kasım ayından beri uzatmaya çalışıyoruz; ancak Fatih ve menajeri tarafından henüz olumlu bir dönüş alamadık. Çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, bugün Fatih Kuruçuk'la görüşüp takımda kalmasını sağladı. Takımdaki stoper sıkıntısından dolayı böyle bir karar alındığı öğrenildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe, Başakşehir ile İrfan Can Kahveci için anlaştı!
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray, Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi!

Son Dakika | Karagümrükten Fatih Kurucuk açıklaması

Semih Tokatlı: “Haklı bir galibiyet aldık”
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz kırmızı kart gördü
    Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz kırmızı kart gördü
  2. F.Bahçe'ye transfer şoku!
    F.Bahçe'ye transfer şoku!
  3. Galatasaray, Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi!
    Galatasaray, Gedson Fernandes ve DeAndre Yedlin'i KAP'a bildirdi!
  4. Galatasaray, DeAndre Yedlin transferini açıkladı
    Galatasaray, DeAndre Yedlin transferini açıkladı
  5. Fenerbahçe, İrfan Can transferini bitirdi!
    Fenerbahçe, İrfan Can transferini bitirdi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, İstanbul'a geliyor!

Son dakika - Galatasaray'ın yeni transferi DeAndre Yedlin, İstanbul'a geliyor!

Son dakika - Beşiktaş, Jeremain Lens'i Fatih Karagümrük'e kiraladı

Son dakika - Beşiktaş, Jeremain Lens'i Fatih Karagümrük'e kiraladı

Son dakika - Lazio'da Vedat Muriqi fırtınası! Girdikten 1 dakika sonra...

Son dakika - Lazio'da Vedat Muriqi fırtınası! Girdikten 1 dakika sonra...

Son dakika - Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak sakatlandı! Gözyaşlarıyla...

Son dakika - Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak sakatlandı! Gözyaşlarıyla...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet