Son Dakika | Karagümrük'ten Fatih Kurucuk açıklaması

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fatih Kurucuk’un bonservisini hiçbir yere satmadık ve satmayacağız. Fatih’in sezon sonu bitecek olan sözleşmesini Kasım ayından beri uzatmaya çalışıyoruz; ancak Fatih ve menajeri tarafından henüz olumlu bir dönüş alamadık. Çalışmaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, bugün Fatih Kuruçuk'la görüşüp takımda kalmasını sağladı. Takımdaki stoper sıkıntısından dolayı böyle bir karar alındığı öğrenildi.