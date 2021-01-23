Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKasımpaşa Haberleri Son dakika | Kasımpaşa, CSKA Moskova'dan Bistrovic'i transfer etti
23.01.2021 - 13:33 |

Son dakika | Kasımpaşa, CSKA Moskova'dan Bistrovic'i transfer etti

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, CSKA Moskova forması giyen Kristijan Bistrovic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Paşa, Chelsea'den Drinkwater'ı kiralayıp ses getirmişti.

Son dakika | Kasımpaşa, CSKA Moskova'dan Bistrovic'i transfer etti
ABONE OL

Kasımpaşa kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Lacivert-beyazlı kulüp, CSKA Moskova forması giyen Kristijan Bistrovic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova takımının formasını giyen 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic Kasımpaşamızda!" ifadeleri kullanıldı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İrfan Can Kahveci transferinde flaş gelişme! Resmi açıklama geldi, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Canlı yayında olay İrfan Can Kahveci açıklaması! 'Onun için bazıları satılacak...'

Son dakika | Kasımpaşa, CSKA Moskovadan Bistrovici transfer etti

 

Falcao ailesinden renkli görüntüler!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması
    Başkan Ali Koç'tan Mesut Özil açıklaması
  2. CSKA Moskova'dan Süper Lig'e!
    CSKA Moskova'dan Süper Lig'e!
  3. Denizlispor'da 5 eksik
    Denizlispor'da 5 eksik
  4. Ümit Karan transfer yaptı!
    Ümit Karan transfer yaptı!
  5. Shelton, 35 yaşında yaşamını yitirdi
    Shelton, 35 yaşında yaşamını yitirdi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Fenerbahçe'nin borcu 4 milyar 719 milyon TL

Son dakika | Fenerbahçe'nin borcu 4 milyar 719 milyon TL

Rossi: Szalai sol stoperde de çok başarılı

Rossi: Szalai sol stoperde de çok başarılı

Son dakika | Galatasaray'da sürpriz Pato gelişmesi! Sivasspor istedi ama...

Son dakika | Galatasaray'da sürpriz Pato gelişmesi! Sivasspor istedi ama...

Antalyaspor'da parola galibiyet! Muhtemel 11...

Antalyaspor'da parola galibiyet! Muhtemel 11...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet