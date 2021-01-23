23.01.2021 - 13:33 |
Son dakika | Kasımpaşa, CSKA Moskova'dan Bistrovic'i transfer etti
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, CSKA Moskova forması giyen Kristijan Bistrovic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Paşa, Chelsea'den Drinkwater'ı kiralayıp ses getirmişti.
Kasımpaşa kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Lacivert-beyazlı kulüp, CSKA Moskova forması giyen Kristijan Bistrovic'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova takımının formasını giyen 22 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Kristijan Bistrovic Kasımpaşamızda!" ifadeleri kullanıldı.