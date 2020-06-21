Son dakika | Kasımpaşa-Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'de 28. haftada bugün oynanacak üç maç ile devam edecek. Lig'de bu sezon zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe son olarak Ziraat Türkiye Kupasında Trabzonspor'a 3-1'lik skorla kaybedip yarı finalde kupaya veda etti. Lig'e odaklanan Fenerbahçe 43 puanla 7. sırada yer alıyor. Kalan maçlarını tamamlayıp Avrupa vizesi almak isteyen Fenerbahçe'de gözler Kasımpaşa maçına çevrildi. Peki Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı bugün saat 18:30'da başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak olan mücadele hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlacak

FENERBAHÇE ÜSTÜN

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Kasımpaşa arasında oynanan 14 maçın 12'sinde sarı lacivertli takım galip ayrılırken iki maç ise beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa Eylül 2012 yılından bu yana Fenerbahçe'yi mağlup edemiyor.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija,Hadaddi, Tirpan, Aytaç, Quaresma, Hajradinovic, Thiam, Koita

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Falette, Gustavo, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriqi