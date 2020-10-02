Son dakika | Kasımpaşa'da Galatasaray maçı öncesi flaş Koita kararı

Kasımpaşa'da kadro dışı kalan ve Süper Lig'in ilk 3 haftasında sahada olmayan Fode Koita ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Kasımpaşa'da ücretine zam istediği için yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Fode Koita affedildi. Kasımpaşa'da takımla birlikte antrenmanlara başlayan Koita, Galatasaray karşılaşmasında maç kadrosunda yer alacak.

Fode Koita, Süper Lig'de çıktığı 87 maçta 23 gol attı 10 da asist yapma başarısı gösterdi. 29 yaşındaki golcü Kasımpaşa'nın Kayserispor ve Rizespor maçlarında kadroya alınmamıştı.

Hatırlanacağı gibi Koita, Beşiktaş'ın transfer gündemine gelmişti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Koita için Kasımpaşa ile temas kurduklarını ancak; Kasımpaşa'nın futbolcuyu kadrosunda tutmak istediğini açıklamıştı.

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