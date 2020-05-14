SON DAKİKA | Kasımpaşa'da iki futbolcunun corona virüs testi pozitif...

Art arda gelen corona virüs haberlerine bir de Kasımpaşa eklendi. Lacivert beyazlı ekipte yapılan testler sonucu iki futbolcuda corona virüs pozitif çıktı.

Kasımpaşa'nın açıklaması şöyle:

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler AŞ olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimiz her hafta rutin uyguladığımız Covid-19 testlerinin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılan 2. Testleri neticesinde, 2 kişide pozitif sonuç bulunmuştur.

Testi pozitif sonuçlanan kişilerin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır.

Saygılarımızla

TFF'den mesaj

Yapılan kontrollerde Covid-19 testi pozitif çıkan Kasımpaşa Kulübü futbolcularına ve Kasımpaşa camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Fenerbahçe'den mesaj

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Kasımpaşa Spor Kulübünün Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya "geçmiş olsun" mesajı

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Yapılan testler sonucunda koronavirüs testleri pozitif çıkan Kasımpaşa Spor Kulübü futbolcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." denildi.

Trabzonspor'dan, Kasımpaşa Kulübüne "geçmiş olsun" mesajı

Bordo-mavili kulübün, sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Yapılan Kovid-19 testleri sonucunda iki futbolcunuzda pozitif vakaya rastlandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gençlerbirliği'nden mesaj

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Kulübünde Kovid-19 testleri pozitif çıkan 2 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." denildi.

Kasımpaşalı Quaresma sezona Beşiktaş'ta başlamıştı