Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKayserispor Haberleri Son dakika | Kayserispor'da Miguel Lopes'in lisansı askıya alındı
05.01.2021 - 10:00 |

Son dakika | Kayserispor'da Miguel Lopes'in lisansı askıya alındı

Sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş maçının ardından kırmızı kart gören Miguel Lopes'in lisansını askıya aldı. Sezon başı transfer edilen Daniel Avromovski'nin lisansı aktif hale getirildi.

Son dakika | Kayserispor'da Miguel Lopes'in lisansı askıya alındı
ABONE OL

Kayserispor'da yaprak dökümü sürüyor...

Sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş yenilgisinin ardından Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı

Şimdi de Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Miguel Lopes'in lisansı ise askıya alındı. Sezon başı transfer edilen Daniel Avromovski'nin lisansı aktif hale getirildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçeli yıldız Erol Bulut'u kızdırdı! Maç sonu yanına gitti...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Aaron Boupendza Süper Lig'in salladı, maliyeti ise...

Son dakika | Kayserisporda Miguel Lopesin lisansı askıya alındı

 

 

Felipe Melo saha çalışmalarına başladı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
    Konyaspor-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
  2. Yunus Mallı transferinde maaş engeli
    Yunus Mallı transferinde maaş engeli
  3. Teknik direktör dayanmıyor
    Teknik direktör dayanmıyor
  4. Hedef yeniden galibiyet serisi
    Hedef yeniden galibiyet serisi
  5. Antalyaspor revire döndü!
    Antalyaspor revire döndü!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son Dakika | Gaston Campi Fatih Karagümrük'te!

Son Dakika | Gaston Campi Fatih Karagümrük'te!

Son Dakika Transfer Haberleri | Lyon, Ersin Destanoğlu için İstanbul'a geliyor!

Son Dakika Transfer Haberleri | Lyon, Ersin Destanoğlu için İstanbul'a geliyor!

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 39. randevuda

Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 39. randevuda

Cedi Cavaliers'a yetmedi! 20 sayı fark...

Cedi Cavaliers'a yetmedi! 20 sayı fark...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet