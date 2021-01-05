05.01.2021 - 10:00 |
Son dakika | Kayserispor'da Miguel Lopes'in lisansı askıya alındı
Sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş maçının ardından kırmızı kart gören Miguel Lopes'in lisansını askıya aldı. Sezon başı transfer edilen Daniel Avromovski'nin lisansı aktif hale getirildi.
Kayserispor'da yaprak dökümü sürüyor...
Sarı-kırmızılı yönetim, Beşiktaş yenilgisinin ardından Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı
Şimdi de Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Miguel Lopes'in lisansı ise askıya alındı. Sezon başı transfer edilen Daniel Avromovski'nin lisansı aktif hale getirildi.