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21.01.2021 - 18:50 |

Son dakika - Larin'den maç sonu itiraf! 'İdmanda...'

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden lider Beşiktaş'ta Larin açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Larin'den maç sonu itiraf! 'İdmanda...'
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Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden lider Beşiktaş'ta Larin açıklamalarda bulundu.

"Bugün 3 puan almak önemliydi. Attığım golden dolayı mutluyum ama Mensah da 2 golle katkı verdi. İdmanlarda iyi şeyler yapıyoruz. Bunu da sahaya yansıtıyoruz. Gidişatımız iyi. Bu gidişatı bir sonraki maça da taşımak istiyoruz. Maçın en güzel golü hangisiydi? Mensah'ın golü. Ama diğer tüm goller için de çok mutluyum. Kimin attığından bağımsız olarak takımın galibiyeti bizim için önemliydi" dedi.

Son dakika - Larinden maç sonu itiraf İdmanda...




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