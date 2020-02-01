Son dakika | Shane Larkin, TÃ¼rkiye Basketbol Milli TakÄ±mÄ±nda oynayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Â Anadolu Efes'in yÄ±ldÄ±z basketbolcusu Shane Larkin, TÃ¼rkiye A Milli Basketbol TakÄ±mÄ±'nda forma giyeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalarda TÃ¼rkiye Milli takÄ±mÄ±nÄ±n formasÄ±nÄ± giymek istediÄŸini birÃ§ok kez dile getiren Larkin, sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden TÃ¼rkiye A Milli Basketbol TakÄ±mÄ±'nda forma giyeceÄŸini duyurdu.

TÃ¼rkiye formasÄ± giymenin son derece heyecan verici olduÄŸunu belirten Larkin, "TÃ¼rkiye Milli TakÄ±mÄ±na katÄ±larak bu Ã¼lkeyi temsil etme fÄ±rsatÄ±na sahip olduÄŸum iÃ§in onur duyuyorum. TÃ¼rk BayraÄŸÄ±'nÄ± gÃ¶ÄŸÃ¼sÃ¼mde gururla taÅŸÄ±yacak olmak son derece heyecan verici. Size baÅŸarÄ± veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir ÅŸey iÃ§in sÃ¶z verebilirim. Bu Ã¼lke iÃ§in terimin son damlasÄ±na kadar mÃ¼cadele edip, sahip olduÄŸum tÃ¼m enerji ve gÃ¼cÃ¼mÃ¼ ortaya koyacaÄŸÄ±m. Size sÃ¶z veriyorum" ifadelerini kullandÄ±.

TBF'DEN AÃ‡IKLAMA GELDÄ°

TÃ¼rkiye Basketbol Federasyonu resmi sitesinden Larkin iÃ§in vatandaÅŸlÄ±k iÅŸlemlerinin baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.Â

Ä°ÅŸte TBF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klama;

Shane Larkin Ä°Ã§in TÃ¼rkiye Cumhuriyeti VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸlemleri BaÅŸladÄ±

Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkinâ€™in TÃ¼rkiye Cumhuriyeti vatandaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± almasÄ± konusunda iÅŸlemler baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Resmi iÅŸlemlerin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Shane Larkin, A Erkek Milli TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n formasÄ±nÄ± giyebilme hakkÄ±nÄ± elde edecektir.

SarÄ±ca'dan Larkin aÃ§Ä±klamasÄ±

A Milli Basketbol TakÄ±mÄ± BaÅŸantrenÃ¶rÃ¼ Ufuk SarÄ±ca, ING Basketbol SÃ¼per Ligi'nde PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka'nÄ±n galibiyetiyle sonuÃ§lanan Frutti Extra Bursaspor maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Anadolu Efes'in ABD'li yÄ±ldÄ±zÄ± Shane Larkin'i A Milli TakÄ±m'da oynama kararÄ± nedeniyle tebrik etti.

Shane Larkin'in iyi bir oyuncu olduÄŸunu kaydeden SarÄ±ca, "Biz de ona Ã¶nemli bir mertebe veriyoruz. Hem TÃ¼rk oyuncu (statÃ¼sÃ¼nde) olduÄŸu iÃ§in avantaj elde ediyor hem de milli takÄ±m formasÄ± giyecek. Ä°nÅŸallah o dÃ¶nemde bizimle olacak. Scottie (Wilbekin) de Larkin'le beraber bizimle olacak. Ä°nÅŸallah o da aynÄ± performansÄ±nÄ± milli takÄ±m formasÄ± altÄ±nda gÃ¶sterir." ifadelerini kullandÄ±.

Frutti Extra Bursaspor maÃ§Ä±na da deÄŸinen SarÄ±ca, mÃ¼sabakaya iyi baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± ancak ikinci devre rakiplerinin kapanmasÄ± sonrasÄ± dÄ±ÅŸ atÄ±ÅŸlarda etkili olamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. SarÄ±ca, uzun oyuncularÄ± Semih Erden ile genÃ§ isimler GÃ¶rkem DoÄŸan ve Adem Bona'nÄ±n da sakatlÄ±klarÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirterek, "SonuÃ§ta kazanmak Ã¶nemliydi. Son bÃ¶lÃ¼mde hata yapmadÄ±k. YarÄ±n dinlenip, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki haftanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸlayacaÄŸÄ±z." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

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