Son dakika | Lewis Hamilton'un Covid-19 testi pozitif

Mercedes takımından yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif sonuçlanan Hamilton'ın 4-6 Aralık'ta Bahreyn'de düzenlenecek sezonun 16. etabı Sakhir Grand Prix'sinde yarışamayacağı belirtildi.

Hamilton'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.

Bu sezon 11 yarış kazanan Hamilton, İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Grand Prix'sinde kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etmişti.

Öte yandan Hamilton, Formula 1'de koronavirüse yakalanan üçüncü pilot oldu. Daha önce Büyük Britanya'daki etaplar öncesi Meksikalı Sergio Perez ve Almanya'daki müsabakadan önce Kanadalı Lance Stroll koronavirüse yakalanmıştı.