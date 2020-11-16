Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son Dakika | Liverpool'da gözler David Alaba'ya çevrildi
16.11.2020 - 11:28 |

Son Dakika | Liverpool'da gözler David Alaba'ya çevrildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, sezon sonunda Bayern Münih ile olan kontratını tamamlayacak David Alaba'yı kadrosuna katmak istiyor.

ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Bayern Münih'ten Thiago Alcantara transferi sornası yeni bir ismi daha kadrosuna katabilir. Standard'da yer alan habere göre Bayern Münih ile sözleşmesini sezon sonunda tamamlayacak olan David Alaba, yeni sezonda Liverpool forması giyebilir.

Bayern Münih ile henüz sözleşme uzatmamış olması Alaba'nın takımdan ayrılmasına yönelik söylentileri artırmış durumda. Liverpool'un yanı sıra Chelsea ve Manchester City gibi Premier Lig ekiplerinin, oyuncuyla ilgilendikleri belirtilen Barcelona ve Real Madrid'e göre maddi anlamda daha iyi teklifler sunabilecekleri aktarılmakta.

Son Dakika | Liverpoolda gözler David Alabaya çevrildi

    Emer Güral'dan itiraf | 'Ligdeki konum takıma yakışmıyor'
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Akhisarspor'da Hadzic kahroldu
      Akhisarspor'da Hadzic kahroldu
    2. Battle of Pool Team Competition yapıldı
      Battle of Pool Team Competition yapıldı
    3. Frutti Extra Bursaspor'un Avrupa'daki maçları ertelendi
      Frutti Extra Bursaspor'un Avrupa'daki maçları ertelendi
    4. F.Bahçe'de Enner Valencia gelişmesi...
      F.Bahçe'de Enner Valencia gelişmesi...
    5. THY Euroleague'de 9. hafta heyecanı
      THY Euroleague'de 9. hafta heyecanı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son Dakika | Liverpool'da gözler David Alaba'ya çevrildi

    Son Dakika | Liverpool'da gözler David Alaba'ya çevrildi

    Son dakika | Macaristan-Türkiye maçının hakemi Ivan Kruzliak

    Son dakika | Macaristan-Türkiye maçının hakemi Ivan Kruzliak

    İbrahim Çolak: Yarışmayı çok özledim

    İbrahim Çolak: Yarışmayı çok özledim

    Müslüman dünya şampiyonu Mahmoud Charr aşiret savaşlarını durdurdu

    Müslüman dünya şampiyonu Mahmoud Charr aşiret savaşlarını durdurdu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet