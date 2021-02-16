Son dakika - Liverpool'da Jürgen Klopp'tan ayrılık sorusuna yanıt!

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacağı RB Leipzig maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Alman çalıştırıcı, kötü giden takım performansının düzelmesi için hep birlikte savaşacaklarını söyledi.

Jürgen Klopp, Liverpool'un başına geçtiğinden beri ilk kez üst üste oynadığı 10 maçta 2 galibiyet aldı ve Anfield'daki son 3 maçı kaybetti.

Alman çalıştırıcı takımdan ayrılmasına yönelik yapılan sprekülasyonlara, "Araya ihtiyacım yok" diyerek yanıt verdi.

"Yorgun görünebilirim ama enerji doluyum"

53 yaşındaki çalıştırıcı, "Bazı şeyleri ayırabilirim, bir şeyi başka bir şeyle değiştirebilirim. Tabii ki olanlardan etkileniyoruz ama benim için endişelenmenize gerek yok. İyi görünmeyebilirim. Çünkü hava soğuk, sakallarım grileşiyor, fazla uyuyamıyorum, gözlerim yorgun görünüyor ama enerji doluyum" dedi.

Takımın performansı için "İlginç bir meydan okuma" diyen Klopp, "Kimse onun hakkında kitap yazmadı, nasıl bu duruma geldi, nasıl çözülebilir. Ama yakında bu durumu düzelteceğiz. Futbol oynayarak bunu düzelteceğiz, birlikte, savaşarak... Her zamankinden daha çok öğrenerek düzene gireceğiz" diye konuştu.

Liverpool takım kaptanı Jordan Henderson ise Alman teknik adam için, "Bizim için her zaman burada, bizi korumaya ve bütün oyuncuların sorumluluğunu almaya çalışıyor. Menajerimiz hakkında soru işaretimiz yok. O, bu gibi durumları düzeltebilir. Bu yüzden çıkıp iyi performans sergilemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Jürgen Klopp: Özel desteğe ihtiyacım yok

Jürgen Klopp, corona virüs yüzünden annesini kaybetti ve ülkeler arası seyahat kısıtlaması nedeniyle cenazeye katılamadı. Bunun üzerine Liverpool'un ünlü tribünü The Kop, Klopp için, "Jurgen Klopp, YNWA (Jürgen Klopp asla yalnız yürümeyeceksin)" pankartı astı. Tecrübeli teknik adam, taraftara teşekkür ederken, özel desteğe ihtiyacı olmadığını söyledi.