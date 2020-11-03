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Haberler1.Lig Haberleri Son Dakika | Menemenspor'da koronavirüs vakaları 30'a yükseldi
03.11.2020 - 13:07 |

Son Dakika | Menemenspor'da koronavirüs vakaları 30'a yükseldi

Menemenspor, kulüpteki corona virüs vaka sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.

Son Dakika | Menemenspor'da koronavirüs vakaları 30'a yükseldi
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İzmir ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde Ankaraspor maçı öncesi (29 Ekim, Perşembe) yapılan COVİD-19 testlerinin sonucunda 13 kişi, rahatsızlanan oyuncular ve personellerin olması sonucunda ertesi gün (30 Ekim, Cuma) yapılan COVİD-19 testlerinin sonucunda 9 kişi olmak üzere, 2 günde toplam 22 pozitif vakaya rastlanmıştır. Bugün gelinen bu noktada, takımımızın Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda yarın oynayacağı Anagold 24Erzincanspor maçı öncesi yapılan COVİD-19 testleri sonucunda; 5 futbolcumuz, Teknik Direktörümüz Cenk Laleci, 1 masör, 1 malzeme sorumlusu olmak üzere toplamda 8 kişide daha pozitif vakaya rastlanmıştır. Çıkan sonuçlar neticesinde kulübümüzde pozitif vaka sayısı 30 kişiyi bulmuştur. Testi pozitif çıkan kişilerin izolasyonu sağlanarak tedavilerine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika | Menemensporda koronavirüs vakaları 30a yükseldi

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