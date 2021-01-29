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29.01.2021 - 08:54 | | Fanatik

Son dakika | Merih Demiral, Liverpool yolunda...

İtalyanlar, Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'in, devre arasında Liverpool ile görüştüğünü yazdı. Ancak Torino ekibi, Kırmızılar ile bonserviste anlaşamadı. Juve ve Liverpool'un yaz transfer döneminde ortak noktada buluşması bekleniyor.

Son dakika | Merih Demiral, Liverpool yolunda...
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İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral için geçtiğimiz haftalarda flaş bir iddia atılmıştı. İngiliz basını, 22 yaşındaki savunmacı için Liverpool'un, Juve'ye 45 milyon pound teklif ettiğini öne sürmüştü. Fakat Torino ekibi, bu teklifi reddetmişti. Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda yıldız savunmacının transferinde flaş bir gerçeğe ulaşıldı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Kırmızılılar'ın, yaz transfer döneminde Merih Demiral için yeniden devreye gireceği yazıldı. Ancak siyah-beyazlılar'ın tek bir şartı var...

45'ten çok fazlasını istiyorlar!

Juventus Yönetimi, yaz transfer döneminde Liverpool'un, Merih için çok daha yüksek bir rakam önermesini bekliyor. Juve'nin, istediği bonservis bedeli ile ilgili bir açıklama ise yapılmadı. Ancak Juve ve Liverpool'un, yaz transfer döneminde masada anlaşması halinde milli futbolcumuz, yüksek ihtimalle gelecek sezon İngiltere Premier Lig'de Kırmızılılar'da görev yapacak.

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