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07.02.2021 - 13:45 |

Son dakika | Mesut Özil'den derbi sonrası flaş paylaşım

Fenerbahçe'nin ünlü yıldızı Mesut Özil, 1-0'lık derbi mağlubiyetinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Son dakika | Mesut Özil'den derbi sonrası flaş paylaşım
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Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Fenerbahçe, Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuştu. 63. dakikada oyuna giren Mesut Özil, Twitter hesabından açıklama yaptı.  

Ünlü yıldız şu ifadeleri kullandı: "Takımımla çıktığım ilk derbimin daha farklı sonuçlanmasını isterdim, dün akşamki sonuçtan dolayı çok üzgünüz. Fakat ben Fenerbahçe’ye takım arkadaşlarım ve taraftarımızla büyük zaferler ve kupalar kazanmaya geldim. Yolumuz uzun ve inşallah sonu şampiyonluk olacak.  Bunun için daima elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

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