Son dakika | Fenerbahçe'den 'taktik kağıdı' açıklaması...

Süper Lig'de Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanan dev derbide Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un okuduğu kağıt spekülasyonlara neden olmuştu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada kağıdın; devre arasında tüm teknik heyet tarafından çalışılan, oyuna dahil olan oyuncular çerçevesinde oluşacak alternatif dizilişlerin yer aldığı taktik kağıdı olduğu belirtildi. Ayrıca açıklamada kağıdın, Fenerbahçe teknik heyetinin oyunun gidişatına göre yapacağı değişiklikleri önceden belirlediği ve dizilişleri dosyaladığı bir çalışma programının parçası olduğuna dikkat çekildi.