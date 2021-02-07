Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Fenerbahçe'den 'taktik kağıdı' açıklaması...
07.02.2021 - 11:51 |

Son dakika | Fenerbahçe'den 'taktik kağıdı' açıklaması...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un Galatasaray derbisinde okuduğu taktik kağıdı ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Son dakika | Fenerbahçe'den 'taktik kağıdı' açıklaması...
ABONE OL

Süper Lig'de Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlanan dev derbide Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un okuduğu kağıt spekülasyonlara neden olmuştu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada kağıdın; devre arasında tüm teknik heyet tarafından çalışılan, oyuna dahil olan oyuncular çerçevesinde oluşacak alternatif dizilişlerin yer aldığı taktik kağıdı olduğu belirtildi. Ayrıca açıklamada kağıdın, Fenerbahçe teknik heyetinin oyunun gidişatına göre yapacağı değişiklikleri önceden belirlediği ve dizilişleri dosyaladığı bir çalışma programının parçası olduğuna dikkat çekildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası olay manşet! Mostafa Mohamed transferi sonrası...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası olay sözler: Mesut Özil ve İrfan'a rağmen...

Son dakika | Fenerbahçeden taktik kağıdı açıklaması...

 

 

 

 

 

 

 

Emre Taşdemir'in eşinden galibiyet sonrası marşlı karşılama
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Mustafa Denizli'den Mostafa itirafı!
    Mustafa Denizli'den Mostafa itirafı!
  2. F.Bahçe'den 'taktik kağıdı' açıklaması...
    F.Bahçe'den 'taktik kağıdı' açıklaması...
  3. Pınar Karşıyaka'da seri sonu...
    Pınar Karşıyaka'da seri sonu...
  4. Bakan Kasapoğlu'ndan Potanın Perileri'ne tebrik
    Bakan Kasapoğlu'ndan Potanın Perileri'ne tebrik
  5. Yılın ilk grand slam turnuvası için gözler Avustralya'da
    Yılın ilk grand slam turnuvası için gözler Avustralya'da
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Muhammed Ali'yi yenen eski şampiyon boksör Leon Spinks hayatını kaybetti

Muhammed Ali'yi yenen eski şampiyon boksör Leon Spinks hayatını kaybetti

NBA'de Stephen Curry'nin 57 sayısı Warriors'a yetmedi

NBA'de Stephen Curry'nin 57 sayısı Warriors'a yetmedi

Maç sonu olay sözler! "Fenerbahçe'de ne plan var ne de sistem"

Maç sonu olay sözler! "Fenerbahçe'de ne plan var ne de sistem"

Mostafa Mohamed'in Fenerbahçe'ye transferinde şok gerçek ortaya çıktı!

Mostafa Mohamed'in Fenerbahçe'ye transferinde şok gerçek ortaya çıktı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet