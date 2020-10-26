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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika | Milan'da koronavirüs depremi! 2 oyuncu birden...
26.10.2020 - 14:26 |

Son dakika | Milan'da koronavirüs depremi! 2 oyuncu birden...

İtalya Serie A’da Roma ile karşılaşacak Milan’dan corona virüs açıklaması geldi. Hakan Çalhanoğlu’nun takımında Donnaruma ve Jens Petter Hauge’nin testlerinin pozitif çıktığı bildirildi

Son dakika | Milan'da koronavirüs depremi! 2 oyuncu birden...
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İtalya’da yeni bir corona virüs şoku daha yaşandı. Serie A’da bu akşam Roma ile karşılaşacak Milan’da kaleci Donnaruma ve Jens Petter Hauge’nin testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
2 ismin de herhangi bir belirti göstermediği ve protokollere uyularak hemen izolasyon ile tedavi sürecinin başlatıldığı kaydedildi.

Bunun dışında Milan’da idari ve teknik heyette 3 isim de daha corona virüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Hakan Çalhanoğlu’nun takımında daha önce Zlatan Ibrahimovic de pozitif sonuç almıştı.

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