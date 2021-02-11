Son dakika - Oğuzhan Özyakup'tan şampiyonluk ve Cenk Tosun sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u penaltılarla eleyen Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup açıklamalarda bulundu.

"Yarı finale çıktığımız için mutluyuz. Maça çok iyi başladık, 120 dakika maça hakimdik. Rakibin net pozisyonunu hatırlamıyorum. Bu dönemde 120 dakika oynamak kolay değil. Golde çalıştığımız bir şey de var. Herkesin görmediği şeyler oluyor. İdmanda çalışıyoruz."

"Şampiyonluk için neler gerektiğini biliyorum. Şampiyon olmak için her şeyi doğru yapıyoruz, böyle devam etmeliyiz. Cenk Tosun çok yakın arkadaşım. Geldiği için mutluyum. Takım için de mutluyum. Çok çalışkan bir forvet."