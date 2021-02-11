Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Oğuzhan Özyakup'tan şampiyonluk ve Cenk Tosun sözleri!
11.02.2021 - 23:41 |

Son dakika - Oğuzhan Özyakup'tan şampiyonluk ve Cenk Tosun sözleri!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u penaltılarla eleyen Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Oğuzhan Özyakup'tan şampiyonluk ve Cenk Tosun sözleri!
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u penaltılarla eleyen Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup açıklamalarda bulundu.

"Yarı finale çıktığımız için mutluyuz. Maça çok iyi başladık, 120 dakika maça hakimdik. Rakibin net pozisyonunu hatırlamıyorum. Bu dönemde 120 dakika oynamak kolay değil. Golde çalıştığımız bir şey de var. Herkesin görmediği şeyler oluyor. İdmanda çalışıyoruz."

"Şampiyonluk için neler gerektiğini biliyorum. Şampiyon olmak için her şeyi doğru yapıyoruz, böyle devam etmeliyiz. Cenk Tosun çok yakın arkadaşım. Geldiği için mutluyum. Takım için de mutluyum. Çok çalışkan bir forvet."

Son dakika - Oğuzhan Özyakuptan şampiyonluk ve Cenk Tosun sözleri

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Beşiktaş'ta Montero sakatlandı! Sol bekte büyük kriz...
    Rıza Çalımbay: "Mağlubiyeti hak edecek bir oyun oynamadık"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Milli atlet İlyas Çanakçı Ukrayna'da birinci oldu
      Milli atlet İlyas Çanakçı Ukrayna'da birinci oldu
    2. Fernando Alonso trafik kazası geçirdi
      Fernando Alonso trafik kazası geçirdi
    3. Para milli atlet Gökhan Akın'dan Dubai'de bronz madalya
      Para milli atlet Gökhan Akın'dan Dubai'de bronz madalya
    4. Galatasaray'dan Oğulcan kararı! UEFA hamlesi...
      Galatasaray'dan Oğulcan kararı! UEFA hamlesi...
    5. Yalçın'dan sözleşme cevabı! 'Beni rahatsız ediyor'
      Yalçın'dan sözleşme cevabı! 'Beni rahatsız ediyor'
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cenk Tosun: "Konu Beşiktaş ise para konuşmaya gerek yok"

    Cenk Tosun: "Konu Beşiktaş ise para konuşmaya gerek yok"

    Son dakika - Utku Yuvakuran'dan penaltı itirafı! "Su şişesine yazdılar"

    Son dakika - Utku Yuvakuran'dan penaltı itirafı! "Su şişesine yazdılar"

    Son dakika - Oğuzhan Özyakup'tan şampiyonluk ve Cenk Tosun sözleri!

    Son dakika - Oğuzhan Özyakup'tan şampiyonluk ve Cenk Tosun sözleri!

    FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu Bayern Münih!

    FIFA Dünya Kulüpler Kupası şampiyonu Bayern Münih!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet