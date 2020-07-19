Son dakika | Okan Buruk: Çok çalıştık, çok emek verdik, karşılığını aldık

Şampiyon Medipol Başakşehir'in Teknik Direktörü Okan Buruk maç sonunda duygularını aktardı.

Abdullah Avcı'ya özel teşekkür

Tarihinde ilk kez teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan 46 yaşındaki teknik adam, "6 haftalık bölümü çok iyi geçirdik. İyi çalıştık. Avrupa kupaları ile birlikte ligi götürdük. Çok çalıştık, çok emek verdik ve karşılığını aldık. Bu şampiyonlukta birçok kişinin önemi var. Oyuncularımız, başkanımız, çalışanlarımız, aileler... Abdullah Avcı'ya teşekkür etmek istiyorum. Ayrılan oyunculara da teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Avrupa kupalarında Türkiye'yi iyi temsil edeceklerini vurgulayan Buruk, "İnşallah Kopenhag'ı eleyip Manchester United'la son 8'de oynarız. İnşallah orada da daha yukarılara gideriz" diye konuştu.

Bu arada başarılı teknik adam açıklama yaparken, İrfan Can Kahveci yayına girerek Buruk'la birlikte şampiyonluğu kutladı.