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09.02.2021 - 10:22 |

Son dakika | Ömer Üründül: Fikstür avantajı Galatasaray'da

Süper Lig'de ikinci yarılar dikkate alındığında, 1992-93 sezonundan sonra ilk kez 3 takım bir haftayı aynı puanda tamamladı. Spor yazarı Ömer Üründül şampiyonluk yarışında G.Saray'ın fikstür avantajına sahip olduğunu vurguladı.

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Zirve yarışı veren Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, sezonların ikinci yarıları dikkate alındığında, Süper Lig'de 1992-1993 sezonunun 20. haftasından bu yana ilk defa bir haftayı aynı puanla tamamladı.

Süper Lig'de tam 28 sezon sonra üç büyükler yine ligin ikinci yarısında aynı puanda buluşmuştu. 24. hafta sonunda Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe 23'er maç oynadı, 15'er galibiyet elde etti, 3'er beraberlik aldı ve 48'er puana ulaştı.

Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, 24. hafta sonunda aynı puanda eşitlenen Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Üründül, "Galatasaray; Beşiktaş ve Trabzonspor ile kendi sahasında oynayacak, Fenerbahçe; Beşiktaş ve Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise Fenerbahçe ile içeride Galatasaray ile de dışarıda karşılaşacak. Tabii ki bu takımların diğer maçları da önemli ama güç dengeli karşılaşmalarda fikstür avantajı Galatasaray'ın lehine" ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Ömer Üründül: Fikstür avantajı Galatasarayda

 

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