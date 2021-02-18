Son dakika | Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi haftanın 11'inde

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları sona erdi ve haftanın 11'i belli oldu. Liverpool ile ilk Devler Ligi sınavına çıkan Ozan Kabak listede kendine yer buldu.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i;

ALISSON BECKER - LIVERPOOL

TRENT ALEXANDER-ARNOLD - LIVERPOOL

OZAN KABAK - LIVERPOOL

ANDREW ROBERTSON - LIVERPOOL

MAHMOUD DAHOUD - BORUSSIA DORTMUND

FEDERICO CHIESA - JUVENTUS

SUSO - SEVILLA

MOHAMED SALAH - LIVERPOOL

SADIO MANE - LIVERPOOL

KYLIAN MBAPPE - PARIS SAINT-GERMAIN

ERLING HAALAND - BORUSSIA DORTMUND