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18.02.2021 - 16:56 |

Son dakika | Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi haftanın 11'inde

Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11’i belli oldu. Liverpool'da kiralık oarak forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak ilk 11'de yer aldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları sona erdi ve haftanın 11'i belli oldu. Liverpool ile ilk Devler Ligi sınavına çıkan Ozan Kabak listede kendine yer buldu.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i;

ALISSON BECKER - LIVERPOOL
TRENT ALEXANDER-ARNOLD - LIVERPOOL
OZAN KABAK - LIVERPOOL
ANDREW ROBERTSON - LIVERPOOL
MAHMOUD DAHOUD - BORUSSIA DORTMUND
FEDERICO CHIESA - JUVENTUS
SUSO - SEVILLA
MOHAMED SALAH - LIVERPOOL
SADIO MANE - LIVERPOOL
KYLIAN MBAPPE - PARIS SAINT-GERMAIN
ERLING HAALAND - BORUSSIA DORTMUND

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Son dakika | Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi haftanın 11inde

 

 

 

 

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