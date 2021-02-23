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23.02.2021 - 19:28 |

Son dakika | Pau Gasol, Barcelona'ya geri döndü!

NBA'in İspanyol yıldızı 20 yıl aradan sonra eski kulübü Barcelona'ya geri döndü. Barça ünlü yıldızın transferini resmen duyurdu.

Son dakika | Pau Gasol, Barcelona'ya geri döndü!
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THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Barcelona Basketbol Takımı, NBA'in ünlü yıldızı Pau Gasol'u renklerine kattı. Tecrübeli oyuncu 20 yıl sonra yuvaya geri döndü.

Pau Gasol kimdir?

Kariyerine 1999-2001 yılları arasında altyapısından yetiştiği Barcelona'da başlayan Pau Gasol, daha sonra sırasıyla Memphis Grizzlies (2001-2008), Los Angeles Lakers (2008-2014), Chicago Bulls (2014-2016), San Antonio Spurs (2016-2018), Milwaukee Bucks (2018-2019) ve Portland Trail Blazers (2019-2020) takımlarının formasını giydi.

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Son dakika | Pau Gasol, Barcelonaya geri döndü

 

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