23.02.2021 - 19:28 |
Son dakika | Pau Gasol, Barcelona'ya geri döndü!
NBA'in İspanyol yıldızı 20 yıl aradan sonra eski kulübü Barcelona'ya geri döndü. Barça ünlü yıldızın transferini resmen duyurdu.
THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Barcelona Basketbol Takımı, NBA'in ünlü yıldızı Pau Gasol'u renklerine kattı. Tecrübeli oyuncu 20 yıl sonra yuvaya geri döndü.
Pau Gasol kimdir?
Kariyerine 1999-2001 yılları arasında altyapısından yetiştiği Barcelona'da başlayan Pau Gasol, daha sonra sırasıyla Memphis Grizzlies (2001-2008), Los Angeles Lakers (2008-2014), Chicago Bulls (2014-2016), San Antonio Spurs (2016-2018), Milwaukee Bucks (2018-2019) ve Portland Trail Blazers (2019-2020) takımlarının formasını giydi.