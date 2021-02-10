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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika - Pirlo'dan Merih Demiral'a dev övgü! "Her zaman fark yaratıyor"
10.02.2021 - 18:41 |

Son dakika - Pirlo'dan Merih Demiral'a dev övgü! "Her zaman fark yaratıyor"

İtalya Kupası'nda Inter'i saf dışı bırakarak finale yükselen Juventus'ta Merih Demiral konuşulmaya devam ediyor.

Son dakika - Pirlo'dan Merih Demiral'a dev övgü! "Her zaman fark yaratıyor"
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İtalya'da Inter'i 2-1 yendikten sonra 0-0 berabere kalarak kupada finale yükselen Juventus'ta Merih Demiral konuşulmaya devam ediyor.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın performansını hocası Andrea Pirlo değerlendirdi. İtalyan teknik adam, "Böylesine harika yeteneklere, böylesi şampiyonlara antrenörlük yaptığım için şanslıyım. Bütün oyuncularımız geri döndü. Merih Demiral da harika bir oyuncu ve harika bir insan. Oynamadığında bile her zaman bu takımın bir parçası, her zaman fark yaratan bir isim." diyerek milli futbolcumuzdan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Son dakika - Pirlodan Merih Demirala dev övgü Her zaman fark yaratıyor

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