Son dakika | Prof Dr. Vedat Kaya: Omar Elabdellaoui’nin tedavisi olumlu gidiyor

Prof Dr. Vedat Kaya, Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui’nin sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı.

İşte Vedat Kaya'nın açıklaması: "Az önce ameliyattan çıkıp geldik. Tedavi cerrahi bölümü 4.30-5.00'te bitti. Hastanın durumuna göre gerekli medikal tedaviye başladık. Görsel rehabilitasyonu için şu an düşündüğümüz bir adım var. Gidişata göre bunlar değişebilir. Bütün gelişmeler olumlu yönde. Sol göz daha iyi durumda. Sağ gözde büyük ölçüde toparlama var. Her şeyin olumlu gittiğini söyleyebilirim.