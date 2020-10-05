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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Rıdvan Dilmen'den Galatasaray sözleri: Doğruysa, skandal!
05.10.2020 - 08:16 |

Son dakika | Rıdvan Dilmen'den Galatasaray sözleri: Doğruysa, skandal!

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. Kasımpaşa - Galatasaray maçının ardından NTV'de Misli.com'un sunduğu '%100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın finansal durumu ve transfer politikası ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika | Rıdvan Dilmen'den Galatasaray sözleri: Doğruysa, skandal!
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Galatasaray, Süper Lig'in dördüncü haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Kasımpaşa'nın golü 45+2'de Yusuf Erdoğan'dan geldi. Alınan bu sonuçla Galatasaray 7 puanda kaldı, Kasımpaşa puanını 6'ya yükseltti.

Kasımpaşa - Galatasaray maçının ardından NTV'de Misli.com'un sunduğu '%100 Futbol' programında konuşan Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın finansal durumu ve transfer politikası ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray'ın yayıncı kuruluştan aldığı kazancın Falcao ve Diagne'nin transferine harcandığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Kulüplerin en büyük gelirleri yayıncı kuruluştan geliyor. Galatasaray iki sene şampiyon oldu ama Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olamayınca para gelmedi." dedi.

Falcao'nun sözleşmesinden bahseden Rıdvan Dilmen, "Bazı oyuncular takım puan alırsa prim alıyormuş. Hatayspor'dan alınan 1 puana prim alacaklar. Eğer bu doğruysa skandaldır. Bunu kabul eden yönetici, yönetici değildir." dedi.

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