Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika - Ronaldo coştu, Juventus farklı kazandı!
23.02.2021 - 01:00 |

Son dakika - Ronaldo coştu, Juventus farklı kazandı!

Serie A'nın 23. haftasının kapanış maçında Juventus, konuk ettiği Crotone’yi 3-0 yendi.

Son dakika - Ronaldo coştu, Juventus farklı kazandı!
ABONE OL

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 23. haftasının kapanış maçında Juventus, konuk ettiği Crotone’yi 3-0 yendi. 

Şampiyonluk adaylarından Juventus, ligin alt sıralarından kurtulmaya çalışan Crotone’yi Torino’daki Allianz Stadı’nda ağırladı.

Ev sahibi takım, 38. dakikada Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun kafa golüyle 1-0 öne geçti. 

İlk yarının son anlarında Juventus, 45 1. dakikada Ronaldo’nun bir kez daha kafa vuruşundan bulduğu golle farkı 2’ye çıkardı. 

Juventus, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı. İkinci yarıda, Juventus 66. dakikada Weston McKennie ile skoru 3-0 yaptı. 

Karşılaşmada başka gol olmayınca Juventus, Crotone karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Bu galibiyetle Juventus, ligde puanını 45'e yükseltti ve 3. sıraya çıktı. Juventus'un 53 puanlı lider Inter ile arasında 8 puan bulunuyor.

12 puanla son sırada yer alan Crotone ise bu sezonki 17. yenilgisini Juventus karşısında aldı ve bu haftayı da puansız geçti. 

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu Merih Demiral, karşılaşmaya ilk 11’de başladı ve 90 dakika boyunca mücadele etti.

Son dakika - Ronaldo coştu, Juventus farklı kazandı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Transferde Galatasaray'ı yıkan haber! Her şey bitti derken...
    Hikmet Karaman: "Pes etmek yok"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Ronaldo coştu, Juventus farklı kazandı!
      Ronaldo coştu, Juventus farklı kazandı!
    2. İngiltere'de tribünler 17 Mayıs'tan itibaren yeniden seyirciye kavuşacak
      İngiltere'de tribünler 17 Mayıs'tan itibaren yeniden seyirciye kavuşacak
    3. Hikmet Karaman:
      Hikmet Karaman:
    4. 12 Dev Adam'da 4 oyuncu çift hanelere ulaştı
      12 Dev Adam'da 4 oyuncu çift hanelere ulaştı 
    5. "Belki kupayı bile kazanırız"
      "Belki kupayı bile kazanırız"
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    PSG'ye 700 bin avro para cezası

    PSG'ye 700 bin avro para cezası

    Son dakika - Sumudica: "Takımda bir sıkıntı var, henüz onu çözemedim"

    Son dakika - Sumudica: "Takımda bir sıkıntı var, henüz onu çözemedim"

    Bandırmaspor'da Lacina Traore ile yollar ayrıldı

    Bandırmaspor'da Lacina Traore ile yollar ayrıldı

    FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3 maç Kayseri'de oynanacak

    FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda 3 maç Kayseri'de oynanacak

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet