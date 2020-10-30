Son dakika - Rosier: "Beşiktaş'ta kalmak isterim"

SERDAR SARIDAĞ

Fransız sağ bek büyük bir kulüp olduğu için Beşiktaş’a geldiğinin altını çizdi, “Kendimi iyi bir ortamda hissediyorum. Uygun koşullar oluşursa kalmak isterim. Futbol anlamında belli noktalarda kalitem var, gelişim göstermem gereken yerler de var. Daha iyisini yapabilirim” dedi

Kartal’ın Sporting Lizbon’dan 1 yıllığına kiraladığı Valentin Rosier, koşulların oluşması halinde kalmak istediğini açıkladı.

İlk olarak Beşiktaş’a transferini değerlendiren Fransız sağ bek, “Buraya gelirken tercihimi yapmak zor olmadı. Beşiktaş’ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Benim için kriter buydu. Kendimi iyi bir ortamda hissediyorum. Uygun koşullar oluşursa burada kalmak isterim. Şu anda performansımı yüksek tutarak takıma katkı yapmaya odaklandım. Futbol anlamında belli noktalarda kalitem var, gelişim göstermem gereken yerler de var. Bu gelişim için buraya geldim ve önemli bir adım attığımı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



Rosier, Türkiye’de futbolu çok seven bir kitle olduğunu belirterek, “Çok uzun zaman olmadı ama gerçekten takım için yaşayan bir kitle var. Bu da benim motivasyonumu çok yükseltiyor. Türkiye’de futbolun insanların hayatında büyük bir yer tuttuğunu görüyorum. Bu da Beşiktaş’a gelirken benim için önemli bir sebepti. Ligin 21 takımla oynanması bir zorluk oluşturacağını düşünmüyorum. Biz zaten hayatımızı futboldan kazanıyoruz. İyi antrenman yaparsanız çok sayıda maç yapmak zorluk oluşturmaz. Biz de iyi antrenmanlar yapıyoruz ve maçlara hazır çıkacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.



‘Sonuç çok önemliydi’

Rosier, Beşiktaş formasını ilk kez giydiği Denizlispor maçında önemli bir galibiyet aldıklarını da dile getirdi. Başarılı futbolcu, “İlk maçım güzel geçti. Kişisel olarak değil, kolektif olarak güzel işler yaptık. 10 kişi kalmamıza rağmen 3 puanı kazandık. Denizli maçında kırmızı kart dengemizi bozdu. Maç boyunca çok koştuk ve 3-0’a getirdik. Oyunun sonunda tedirginlik yaşadık ama sonuç çok önemliydi. Beni için pozitif bir başlangıç oldu. Taraftarlarımız memnun kaldıysa bu benim memnun eder. En iyi performansım diyemem, daha iyisini yapabilirim. Hala geliştireceğim yerler var” dedi.

‘Önceliğim asist’

Profesyonel kariyeri boyunca golle buluşamayan Valentin Rosier bunu dert etmediğine vurgu yaptı. Önceliğinin asist yapmak olduğunu söyleyen 24 yaşındaki oyuncu, “Oynadığım pozisyon itibariyle önceliğim asist yapmak. Sahaya çıkarken ‘bugün en iyisini yapayım, takıma katkı yapayım ve asist yapayım’ diye düşünüyorum. Gol istatistiğini sorun haline getirmiyorum” diye konuştu.

‘Gördüğüm her şey pozitif’

Takımdaki arkadaşlık ortamının iyi olduğunu aktaran Valentin Rosier, “Takımda atmosfer gayet iyi, Fransızca konuşan 5 oyuncu var. Takımın geri kalanı ile daha iyi iletişim kurmak için İngilizce dersleri almaya başladım. Adaptasyon anlamında epey yol aldık, Fransızca konuşanlarla daha çok iletişim kuruyoruz ama takımın tümüyle güzel bir entegrasyon yakaladım” dedi.

İstanbul’la ilgili düşüncelerini de paylaşan Fransız futbolcu, “İstanbul’da zorluk yaşadığımı söyleyemem. Belki dil konusu biraz zorluk olabilir. Gördüğüm her şey pozitif. Buraya gelene kadar Türkiye ile ilgili pek bir fikrim yoktu. İnsanların dost canlısı davranışını görünce çok etkilendim. Buraya gelen ailem ve arkadaşlarım da bu fikirleri paylaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘Sol bek oynadım’

Valentin Rosier savunmanın solunda da görev yapabileceğini bildirdi. Fransız futbolcu, “Dijon’da sol bekte oynadım. Bundan rahatsızlık da duymadım. Ancak bana sorarsanız sağ bek oynamayı tercih ederim. Esas olarak sağ bek oynayan bir oyuncuyum, gerekli durumlarda kanat da oynayabilirim. Mümkün olduğunca yüksek sayıda maç oynayarak takıma katkı yapmak istiyorum” dedi.

‘Çok ciddi değil’

Belindeki ağrı nedeniyle dünkü antrenmana katılmayan Rosier, Yeni Malatyaspor maçında forma giyebileceğini aktardı. Deneyimli oyuncu, “Çok ciddi bir şey yok, pazar günü bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum” dedi.

Maç Özeti: Beşiktaş 5-2 Fatih Karagümrük