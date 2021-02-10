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10.02.2021 - 23:04 |

Son dakika - Salih Uçan'dan gol itirafı! "Bir daha gol atarsam..."

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Alanyaspor'da gecenin golcülerinden Salih Uçan açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Salih Uçan'dan gol itirafı! "Bir daha gol atarsam..."
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı 3-2 mağlup eden Alanyaspor'da gecenin golcülerinden Salih Uçan açıklamalarda bulundu.

"Zor bir maçtı. Galatasaray derbiyi kazanarak geldi. İkinci yarıya da Galatasaray dirençli başladı. Sonuçta galip gelen taraf olduk. Turu geçtiğimiz için mutluyuz."

"Gol attıktan sonra Serkan Kırıntılı'ya koştum. Rize maçında 'Gol atacaksın, bana koş' dedi ama gol iptal oldu. Bugün yine 'Gol atacaksın' dedi, ben de 40 metre koştum ama sahaya inmedi. Bir daha gol atarsam ona koşmam"

 

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