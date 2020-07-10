Son dakika | Şanlıurfaspor ligden çekildiğini duyurdu!

TFF 3. Lig'e düşen Şanlıurfaspor, TFF'nin kararına tepki göstererek ligden çekildi.

Kulüp açıklamasında, "Şanlıurfaspor'dan açıklama: "Şanlıurfasporumuzun matematiksel olarak 3. Lige düştüğü için küme düşürüldüğü belirtildi. 2. Lig'de tüm maçlarını kazansa dahi küme düşecek Niğde Belediyespor'u niye düşürmediniz? Türk futbolundan çekiliyoruz, Şanlıurfaspor yok artık." ifadelerini kullandı.