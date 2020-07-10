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HaberlerFutbol Haberleri Son dakika | Şanlıurfaspor ligden çekildiğini duyurdu!
10.07.2020 - 19:29 |

Son dakika | Şanlıurfaspor ligden çekildiğini duyurdu!

Ankara Demirspor'un ardından Şanlıurfaspor da ligden çekildiğini açıkladı. TFF 3. Lig'e düşen Şanlıurfaspor, TFF'nin kararına tepki göstererek ligden çekildi.

Son dakika | Şanlıurfaspor ligden çekildiğini duyurdu!
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TFF 3. Lig'e düşen Şanlıurfaspor, TFF'nin kararına tepki göstererek ligden çekildi.

Kulüp açıklamasında, "Şanlıurfaspor'dan açıklama: "Şanlıurfasporumuzun matematiksel olarak 3. Lige düştüğü için küme düşürüldüğü belirtildi. 2. Lig'de tüm maçlarını kazansa dahi küme düşecek Niğde Belediyespor'u niye düşürmediniz? Türk futbolundan çekiliyoruz, Şanlıurfaspor yok artık." ifadelerini kullandı.

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