10.07.2020 - 19:29 |
Son dakika | Şanlıurfaspor ligden çekildiğini duyurdu!
Ankara Demirspor'un ardından Şanlıurfaspor da ligden çekildiğini açıkladı. TFF 3. Lig'e düşen Şanlıurfaspor, TFF'nin kararına tepki göstererek ligden çekildi.
TFF 3. Lig'e düşen Şanlıurfaspor, TFF'nin kararına tepki göstererek ligden çekildi.
Kulüp açıklamasında, "Şanlıurfaspor'dan açıklama: "Şanlıurfasporumuzun matematiksel olarak 3. Lige düştüğü için küme düşürüldüğü belirtildi. 2. Lig'de tüm maçlarını kazansa dahi küme düşecek Niğde Belediyespor'u niye düşürmediniz? Türk futbolundan çekiliyoruz, Şanlıurfaspor yok artık." ifadelerini kullandı.