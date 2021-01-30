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30.01.2021 - 17:16 |

Son dakika | Serkan Kırıntılı Konyaspor'la sözleşmesini feshetti

Tecrübeli kaleci Serkan Kırıntılı, Konyaspor ile olan sözleşmesini feshettiğini açıkladı. Serkan Kırıntılı'nın yeni adresinin Aytemiz Alanyaspor olacağı iddia edildi

Son dakika | Serkan Kırıntılı Konyaspor'la sözleşmesini feshetti
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Serkan Kırıntılı İttifak Holding Konyaspor'la yollarını ayırdı.

Tecrübeli kaleci, Konyaspor ile olan sözleşmesini feshettiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

35 yaşındaki kalecinin yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Kulübüm Konyaspor'la devam eden sözleşmemi bugün itibarı ile karşılıklı olarak sonlandırdık. Güzel şehir Konya'nın güzel insanları başta olmak üzere bugüne kadar çalıştığım başkanlarım ve yöneticilerim, takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları ve Konya'da tanıştığım tüm kıymetli dostlarıma saygı ve sevgilerimle... Hoşçakalın... Serkan Kırıntılı" ifadeleri yer aldı.

2015-2016 sezonunda Konyaspor'a transfer olan Serkan Kırıntılı yeşil-beyazlı formayı 5.5 sezon giydi.

Yeni adresi Alanya
Serkan Kırıntılı'nın yeni adresinin Aytemiz Alanyaspor olacağı iddia edildi

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Son dakika | Serkan Kırıntılı Konyasporla sözleşmesini feshetti

 

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