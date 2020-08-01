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01.08.2020 - 08:42 |

Son dakika | Sheffield Wednesday'in 12 puanı silindi!

Sheffield Wednesday, harcama kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 2020-2021 sezonuna -12 puan ile başlayacak.

Son dakika | Sheffield Wednesday'in 12 puanı silindi!
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Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

Sheffield Wednesday, Hillsborough stadını 2016 yılında satmasına rağmen satış rakamlarını bir sonraki yıla yansıttığı gerekçesiyle harcama kurallarını ihlal etti. Wednesday kulübü, EFL'ye belgeleri gizlediği gerekçesiyle görevi kötüye kullanması konusunda şikayetçi olmasına rağmen karar değişmedi.

Sheffield Wednesday puan kesintisi yüzünden hayal kırıklığına uğradıklarını açıkladı. Sheffield Wednesday, 2019-2020 sezonunda - 12 puan cezası aldaydı bir alt lige düşecekti. 

Son dakika | Sheffield Wednesdayin 12 puanı silindi

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