Son dakika | Sivasspor'da Marcelo Goiano'nun sözleşmesi feshedildi

Fesihle ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz ile futbolcumuz Marcelo Goiano arasındaki 10.07.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Demir Grup Sivasspor'umuza imza attığı ilk andan itibaren, sporculuğu, kişiliği, profesyonelliği ve duruşuyla herkesin büyük sevgisini ve saygısını kazanan Marcelo'ya bugüne kadar kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki hayatında başarılar dileriz."

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor bugün Antalyaspor'la karşılaşacak.