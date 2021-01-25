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25.01.2021 - 11:44 |

Son dakika | Sokratis Papastathopoulos imzayı attı! Fenerbahçe istemişti...

İsmi Fenerbahçe ile anılan Sokratis Papastathopoulos, Olympiakos ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika | Sokratis Papastathopoulos imzayı attı! Fenerbahçe istemişti...
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Arsenal'in sözleşmesini feshettiği Sokratis Papastathopoulos'un yeni takımı belli oldu.

Adı Fenerbahçe ile de anılan Yunan savunmacı, ülkesinin köklü ekibi Olympiakos ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRT Spor'un haberine göre; tecrübeli oyuncu 1.5 milyon euro yıllık net maaş, 500.000 bin euro başarı bonusu alacak.

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Son dakika | Sokratis Papastathopoulos imzayı attı Fenerbahçe istemişti...

 

 

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