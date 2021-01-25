Son dakika | Sokratis Papastathopoulos imzayı attı! Fenerbahçe istemişti...

Arsenal'in sözleşmesini feshettiği Sokratis Papastathopoulos'un yeni takımı belli oldu.

Adı Fenerbahçe ile de anılan Yunan savunmacı, ülkesinin köklü ekibi Olympiakos ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TRT Spor'un haberine göre; tecrübeli oyuncu 1.5 milyon euro yıllık net maaş, 500.000 bin euro başarı bonusu alacak.